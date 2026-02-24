Олимпийская чемпионка из Канады оценила результаты Петросян и Гуменника

Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель посчитала заслуженными шестые места российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Играх-2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Все победители показали себя с лучшей стороны, свое лучшее катание и действительно заслужили победу. Что касается Петра и Аделии, то они заняли на Олимпиаде места в соответствии со своим выступлением», — посчитала Дюамель.

Канадская спортсменка добавила, что ей было интересно следить за Олимпийскими играми.

На прошедшей Олимпиаде в Италии 18-летняя Петросян и 23-летний Гуменник выступали в одиночном катании. Оба российских спортсмена соревновались в нейтральном статусе и заняли шестые места. При этом Петросян допустила падение в произвольной программе, а Гуменник безошибочно откатал свою, которая включала пять четверных прыжков.

В сентябре прошлого года Дюамель раскритиковала выступление Петросян в квалификационном турнире на Олимпиаду-2026. Она посчитала, что россиянка вряд ли будет бороться за медали Олимпиады, если покажет тот же уровень катания, который продемонстрировала на турнире.

40-летняя Дюамель — двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка 2018 года в парном катании.