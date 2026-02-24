ISU не обсуждал совместное выступление Петросян и Гуменника на гала-шоу на ОИ

ISU не обсуждал совместное выступление Петросян и Гуменника на гала-шоу на Олимпиаде-2026
В Международном союзе конькобежцев (ISU) не обсуждали совместное выступление российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на гала-шоу на Олимпиаде-2026.
Петросян и Гуменник заняли 6-е места в личном турнире на Олимпиаде-2026. Аделию пригласили принять участие в гала-шоу, Петра – нет.
По информации Sport 24, Петросян хотела показать совместный номер с Гуменником и обратилась с этим вопросом в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сообщалось, что ФФККР проконсультировалась с Международным союзом конькобежцев (ISU), который, в свою очередь, не разрешил фигуристам выступить вместе.
«Отбор на гала-концерт осуществляется на основе широкого круга критериев и согласовывается ISU, Международным олимпийским комитетом (МОК) и оргкомитетом Олимпиады. Учитываются как результаты на Играх, так и географическое разнообразие участников, а также их локальная и мировая популярность. Никаких обсуждений относительно совместного выступления фигуристов из разных дисциплин не проводилось. Кроме того, мы довольны составом участников, который представил достижения фигурного катания мировой аудитории в праздничной атмосфере по завершении успешных соревнований», – заявили в ISU.
