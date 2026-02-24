Российский тренер рассказал об общении с иностранцами на ОИ

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз ответил на вопрос насчёт общения с иностранными коллегами во время Олимпийских игр в Милане.

«Ни о ком. Я просто вообще ни с кем практически не общался» - сказал Глейхенгауз.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном турнире в рамках Зимней Олимпиады 2026 года, которая проходила в Милане. По сумме баллов за короткую и произвольную программу россиянка набрала 214,73 очков – 72,89 балла за короткую программу и 141,64 балла за произвольную. В произвольной программе Петросян планировала выполнить два четверных тулупа, но упала при исполнении этого элемента. После этого, она отказалась от второго четверного прыжка для сохранения высокой позиции.

Золотую медаль по итогам турнира завоевала представительница США Алиса Лю, которая набрала 226,79 очка. Лю стала первой с 2002 года американкой, которая выиграла золото женского одиночного турнира на Олимпиаде. Серебряным призёром стала японка Каори Сакамото с 224,90 очков. Бронзу взяла ещё одна японская фигуристка Ами Накаи, которая набрала 219,16 очков.

Для Петросян это Олимпиада была дебютной в карьере. Российская фигуристка выступала на Играх в нейтральном статусе без национальной символики. На чемпионате мира 2026 в Праге Петросян не выступит из-за позиции ISU, которая не допускает россиян к своим турнирам.