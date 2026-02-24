Ирина Роднина: «Сегодня нам провеяли мозги: какое количество четверных надо сделать, без четверного ты не будешь никем. Но прелесть женского катания совсем в другом»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила уровень фигурного катания на Олимпиаде-2026 в Милане.
«Уровень фигурного катания среди женщин упал? Кто вам сказал, что фигурное катание – это прыжки? Другой вопрос, что когда мы выставляем молодых спортсменов в женском одиночном катании, они еще по-женски кататься не могут. Есть возрастные особенности. Мы, чтобы соревноваться с яркими представителями этого направления, должны брать сложностью. Точно так же нам в 1968 году мой замечательный тренер Станислав Жук сказал: «Вы никогда не перекатаете Белоусову и Протопопова. Вы можете их только перепрыгать и перебегать в силу молодости». Но каждый тренер выбирает свою тактику. Сегодня нам провеяли мозги: какое количество четверных надо сделать, без четверного ты не будешь никем. Но вы меня извините, прелесть женского одиночного катания совсем в другом. Сейчас не новое фигурное катание у женщин, а возрождение тех традиций. Все время в фигурном катании идет борьба за гармонию. Да, ISU подняли возраст, но я еще застала то время, когда выступали и побеждали 14-летние. И потом федерация постепенно поднимала этот возрастной ценз. Сейчас это огромное значение имеет. К 17 годам девушки уже оформились – у них произошли все физиологические изменения в организме. Не знаю, насколько мы к такому готовы. Это вопросы больше к тренерам, которые должны переориентироваться в своей работе, и к федерации. Надеюсь, какие-то выводы уже сделаны. Прыжки все равно останутся – мы никуда их не уберем. Просто уже в 20 с лишним лет четверной прыжок делать сложнее. Уже и тело совершенно другое. Посмотрите, наша худенькая и стройненькая Петросян и та же Алиса Лью. Не знаю, какие ей усилия нужны, чтобы скрутить эти четыре оборота. У нас всегда ездили юные девочки? Так по-своему построена и наша система, потому что мы остались в рамках детско-юношеского спорта. Очень хорошо помню, когда начала работать в США и мне сказали, что сейчас приедут чемпионы по юниорам, а приехали ребята 26 и 28 лет. У меня как у советского специалиста волосы дыбом встали. Но мне в Америке очень быстро объяснили, что юниоры – это не возраст, а уровень катания», – рассказала Роднина.
