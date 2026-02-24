ISU высказался о судье из Казахстана, поставившей Петросян на первое место на ОИ

ISU о судье из Казахстана, поставившей Петросян на первое место на Олимпиаде: «Расхождения в оценках – это нормально»
Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на ситуацию с судейством в отношении российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане.
Ранее издание Forbes обратило внимание на то, что арбитр из Казахстана Надежда Парецкая поставила россиянку на первое место после произвольной программы. Но с учетом других судейских оценок Петросян заняла итоговое 6-е место.
«Расхождения в оценках – это нормально. Самые высокие и низкие оценки за элементы отбрасываются», – заявили в ISU, отвечая на запрос Forbes.
Также ISU выразил полное доверие к оценкам арбитров и отметил, что в структуре союза действует Комитет по оценке судей, который анализирует их работу.
