ISU высказался о судье из Казахстана, поставившей Петросян на первое место на ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на ситуацию с судейством в отношении российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане.

Ранее издание Forbes обратило внимание на то, что арбитр из Казахстана Надежда Парецкая поставила россиянку на первое место после произвольной программы. Но с учетом других судейских оценок Петросян заняла итоговое 6-е место.

«Расхождения в оценках – это нормально. Самые высокие и низкие оценки за элементы отбрасываются», – заявили в ISU, отвечая на запрос Forbes.

Также ISU выразил полное доверие к оценкам арбитров и отметил, что в структуре союза действует Комитет по оценке судей, который анализирует их работу.