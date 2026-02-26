Туктамышева раскритиковала Петросян после Олимпиады

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выразила сожаление в связи с поведением российской фигуристки Аделии Петросян, которая после произвольной программы на Олимпийских играх в Италии отказалась от общения с представителями СМИ.

«Очень жалко, что Аделия не вышла к видеорепортерам после программы. Мы понимаем, какая она была расстроенная, но мне кажется, это было бы правильно», – заявила Туктамышева.

В качестве положительного примера она привела американца Илью Малинина, который, несмотря на свой неудачный прокат, всё же вышел к прессе.

«Это отдельная часть работы фигуриста – уметь держать лицо», – добавила Туктамышева.

Аделия Петросян завершила олимпийский турнир на шестой позиции, упав с четверного тулупа в произвольной программе.

Илья Малинин, будучи лидером после короткой программы, в итоге опустился на восьмое место, совершив пять грубых ошибок в произвольном прокате.