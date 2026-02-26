Познер оценил выступление фигуристки Петросян на ОИ

Трехкратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян проявила себя на Олимпийских играх 2026 года выдающимся образом. Об этом в интервью «Советскому спорту» заявил журналист Владимир Познер.

По его словам, если бы спортсменка чисто откатала произвольную программу, то точно бы выиграла медаль.

«И я абсолютно твердо могу сказать: если бы не падение, еще неизвестно, кто бы был на первом месте. Скажем так, она была бы либо второй, либо первой. На мой взгляд, Петросян потрясающе каталась. Ну упала — тут уж ничего не поделаешь», — заявил Познер.

Петросян принимала участие в зимних Олимпийских играх в Италии. 19 февраля фигуристка завершила олимпийский турнир на шестой позиции, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 214,53 балла. В произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить каскад с четверным тулупом — единственным элементом ультра-си в ее программе — и она упала. После окончания соревнований Аделия Петросян выступила в гала-концерте, исполнив номер под композиции колумбийской звезды Шакиры.