Роднина выделила главное открытие Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «Матч ТВ» назвала американскую фигуристку Алису Лью открытием Олимпиады в Италии.

Лью по итогам двух программ набрала 226,79 балла и завоевала золото Олимпиады. Второй стала японка Каори Сакамото (224,90), на третьей позиции расположилась еще одна представительница Японии Ами Накаи (219,16). Россиянка Аделия Петросян (214,53), выступавшая на соревнованиях в нейтральном статусе, заняла шестое место.

— Что для вас стало главным открытием Олимпиады?

— Мне понравились церемонии открытия и закрытия. Впервые сделали так, что было все очень удобно для самих спортсменов. Я участник трех Олимпиад и не могла быть на открытии, потому что в это время были последние тренировки. Многие ребята, кто находятся в горных кластерах, вообще никогда не бывали на открытии. А здесь было все продумано и очень логично.

Если говорить про спорт, то я смотрела только фигурное катание. Мне очень запомнилась Алиса Лью. Так лихо катать на Олимпиаде, с таким азартом — я не помню, когда такое видела, — сказала Роднина «Матч ТВ».