В Госдуме рассказали о датах награждения российских олимпийцев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев объявил, что в апреле российским спортсменам, выступавшим на Олимпийских играх в Италии, подарят телефоны и планшеты. Награждение планируется провести либо в здании Госдумы, либо на площадке ОКР.

Поводом для инициативы стал инцидент на Олимпиаде в Милане, где российские атлеты, выступавшие в нейтральном статусе, не получили подарочные смартфоны от спонсора Игр - южнокорейской компании, которые вручались всем остальным участникам при заселении в Олимпийскую деревни. Ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что вместо телефона российским спортсменам достались лишь шампунь и зубная паста.

Свищев назвал произошедшее «жлобством и стыдобищей» и подчеркнул, что депутаты намерены компенсировать эту несправедливость. В пресс-службе МОК объяснили, что не выдали устройства «в целях соблюдения действующего законодательства», согласно которому запрещено распространять подарки среди спортсменов из «определенных стран». При этом функционал телефонов, включая доступ к расписанию и транспорту, россиянам заменили приложениями на личных устройствах.

На Олимпиаде в Италии выступали 13 российских атлетов: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов . Поддержку спортсменам уже оказали несколько организаций, пообещавших подарить каждому участнику сборной премиальный гаджет. iPhone 17 Pro .

«Мы не разрешим ущемлять наших спортсменов никогда, - заявил Свищев изданию Sport24 . - Когда спортсмены вернутся с Игр, мы компенсируем это упущение организаторов».

Напомним, на летней Олимпиаде в Париже 2024 года российские спортсмены также остались без подобных подарков, хотя на предыдущих Играх они их получали.