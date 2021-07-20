Первая ракетка мира Джокович вылетел на Олимпиаду

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вылетел на Олимпийские игры в Токио.Об этом он сообщил в Instagram.«Для меня большая честь играть за моих людей и мою страну на Олимпийских играх! Сербия в Токио», — подписал пост Джокович.В этом сезоне Джокович уже выиграл три турнира Большого шлема — Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.Ранее российский теннисист Андрей Рублёв оценил удобство картонных кроватей на Олимпиаде.