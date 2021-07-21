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Чемпионат Европы по футболу 2020

Спортсменку впервые отстранили от Олимпиады из-за коронавируса

BFM.RUиещё 5
35 минут назад
Она пропустит соревнования из-за необходимости соблюдения карантина
Спортсменку впервые отстранили от Олимпиады из-за COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Спортсменка сборной Чили по тхэквондо отстранена от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио после того, как ее тест на коронавирус показал положительный результат. Это первый случай отстранения спортсмена от Игр из-за коронавируса, отмечает РИА Новости.
Чилийская спортсменка пропустит соревнования из-за необходимости соблюдения 10-дневного карантина .
Ранее сообщалось об обнаружении положительного результата на COVID-19 у двух иностранцев — одного спортсмена, имя которого не называлось, а также тренера сборной Чехии по пляжному волейболу, в которой ранее заболел спортсмен.
В Японии с 1 июля было выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Олимпиады, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.
Олимпиада-2020,РИА Новости,
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