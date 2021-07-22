Ученый оценил вероятность появления «олимпийского» штамма COVID-19

Руководитель филиала центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов назвал маловероятный появление нового штамма коронавируса после Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС

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По словам специалиста, мутации возникают там, где есть высокая плотность населения, так как «для эволюции вируса нужны большое количество контактов больших массивов людей».

«Появление на Олимпиаде нового варианта коронавируса маловероятно, потому что все-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего», - пояснил он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести Игры на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили провести соревнования без присутствия иностранных болельщиков, местные жители также не смогут посетить Олимпиаду в шести японских префектурах, в том числе Токио.