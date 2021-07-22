Сборная Бразилии по футболу победила Германию на ОИ

К 30-й минуте бразильцы громили соперника со счётом 3:0 благодаря хет-трику нападающего Ришарлисона. Перед свистком на перерыв, на второй компенсированной минуте, номинальные хозяева могли забить вновь, но форвард Матеус не реализовал пенальти. На 57-й минуте Германия отыграла один мяч благодаря точному удару полузащитника Надима Амири
. Спустя шесть минут немецкая команда осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил хавбек Максимилиан Арнольд
. Несмотря на численное превосходство соперника, Германия на 84-й минуте сократила разрыв в счёте до минимума усилиями нападающего Рагнара Ахе. Точку в противостоянии на пятой компенсированной минуте поставил форвард Бразилии Паулинью.