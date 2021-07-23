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Олимпиада-2020

Глава WADA разочарован, что российские спортсмены на Олимпиаде носят форму в цветах флага

ТАССиещё 2
1 час назад

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька разочарован тем, что российские спортсмен на Олимпиаде в Токио выступают в форме с флагом страны. Об этом Банька заявил на пресс-конференции.

Глава WADA разочаровался формой россиян на ОИ
Фото: EPAEPA

"Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС). Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус", - сказал Банька.

CAS 17 декабря частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В отношении РУСАДА был принят ряд санкций. До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

Российские спортсмены на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет в пятницу и начнется в 14:00 мск. Соревнования завершатся 8 августа.

Олимпиада-2020,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,ИТАР-ТАСС,
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