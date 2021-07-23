"За гранью абсурда": В РФ раскритиковали изменение статуса Крыма на сайте ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Крым на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.
«Это за гранью абсурда. То же самое, когда организаторы думают, что на чемпионате мира по шашкам России можно разрешить флаг, потому что это неолимпийский вид спорта, а потом в середине вдруг понимают: что-то не то сделали. Им поступает звонок, и они убирают флаг прямо во время матча. Вот здесь примерно то же самое. Одни видят ситуацию с одной стороны, другие – с другой, получаются нестыковки.
Возможно, у человека, который это делал, было восприятие, что Крым – это Россия, а потом ему подсказали, что это совершенно неправильно. Особенно, когда мы начали это комментировать. Представляете, какая сразу на Украине буча поднялась? Как говорят, позвонили в свой обком и поставили на вид – мол, что это такое. Возможно, если бы мы эту тему не подняли, карта бы так и висела. Допускаю, что все думали, что никто на это внимания не обратит. Но мы обратили, а потом – и украинская сторона, и были приведены контраргументы.
Для спортсменов это точно не имеет значения, для их результата. Что касается страны в целом – конечно, мы будем стоять на своем. Не знаю, какие дипломатические или другие меры здесь можно принять. Ноты мы всегда высказываем, когда дело касается нашей территории, и, наверное, МИД может на это отреагировать, по крайней мере, написать письмо.
Что ответит МОК, сложно сказать – понятно, что у них свои убеждения на этот счет. Они могут сказать, что они вне ситуации и считают границы Украины в соответствии с тем, какими они были до 2014 года. Но тогда давайте считать по тем границам, какими они были, когда Советский Союз присоединился к Олимпийским играм. А тогда и Крым, и вся Украина были в составе одной страны. Это шутка, конечно, но если говорить о первоисточниках – тогда мы были единым союзом», — сказала Журова «Газете.Ru».
Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио изменил карту мира на официальном сайте, убрав границу между Украиной и российским Крымом. Об этом 22 июля сообщило агентство Associated Press.
Карта появляется во всплывающем окне «Зоны поддержки» и показывает, как болельщики со всего мира поддерживают свои команды на Играх. Изначально полуостров был отделён от Украины толстой чёрной линией, обозначающей границу с Россией.
«Неправильная карта» возмутила МИД Украины и ведомство обратилось с жалобами в свои посольства в Швейцарии и Японии. В результате организаторы Игр «вернули» Крым Украине.
Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после государственного переворота на Украине и проведённого на полуострове референдума. По итогам голосования, в котором приняли участи 82% граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.
В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили появление карты Украины без Крыма на сайте Олимпийских игр в Токио. Комментарий организации в пятницу, 23 июля, приводит РИА Новости.
«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — заявили в МОК.
Международный олимпийский комитет (МОК) исправил карту, размещенную на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, на которой Крым был отделен от Украины границей. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", - написал Кулеба в Twitter.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о том, что сначала Крым на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.
«Эта ситуация заслуживает внимания, так как Крым – это часть России. И без реакции это оставлять нельзя. У нас есть МИД, который следит за такими вещами.
Я бы не хотел каждого руководителя международных спортивных организаций каким-то образом в отдельности комментировать. Как они воспринимают реальную действительность, пусть остается выбором этих людей и организаций.
Наша задача – всему миру, если он в чем-то ошибается, последовательно указывать на его ошибки. На спортсменов это никак не должно влиять. У них задача не читать СМИ, а готовиться к соревнованиям», — сказал депутат «Газете.Ru».
Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал то, что Крым на официальном сайте Олимпиады в Токио сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.
«К этому факту надо относиться как к разгильдяйству, которое очень похоже на провокацию. Все понимают, что Крым — часть России, но когда поднялась волна недовольства со стороны Украины и их товарищей, оргкомитет не выдержал удара и опять это нарисовал. Вопрос времени, когда всё уляжется и все будут знать, чья это территория, какие граждане там живут, какие спортсмены представляют интересы России, будучи рождёнными в Крыму. Все понимают, но оказывается давление.
МОК — вроде бы аполитичная организация, но не всегда выдерживает. МОК не должен допускать на своих соревнованиях политические акции, движения и лозунги. Всё должно быть вне политики, тогда спортсмены будут спокойны вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания, национальности. Зрители тоже должны переживать за своих спортсменов, а не за какие-то политические взгляды.
Конечно, мы будем обращать внимание, потому что это затрагивает интересы нашей страны. Мы будем реагировать, когда у нашего спортсмена на ЧМ по шашкам во время игры отнимают флаг. Мы будем реагировать, когда нашим спортсменам запрещают выступать под флагом своей страны и выходить на подиум под государственный гимн. Но есть решение суда — мы обязаны его исполнять, есть правила ВАДА — мы обязаны их исполнять. Но мы обязаны реагировать и на провокации в сторону России», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался об инструкции для спортсменов от Олимпийского комитета России (ОКР), в которой прописаны правила об ответах на провокационные вопросы. О том, что такая инструкция существует, утверждают «Ведомости»
«Я считаю этот документ пережитком советского прошлого, когда людям, выезжающим за границу, составляют методичку о том, как себя надо вести, что говорить, что надевать и куда смотреть. Бред какой-то — на дворе 21-й век, все люди взрослые и самостоятельные, и мы что, будем учить наших спортсменов что говорить и как говорить? На мой взгляд, они и так вполне достаточно образованы и самостоятельны, чтобы самим принять решение что и как им говорить», — приводит «Газета.ru» слова Лебедева.
Политик отметил, что не видит опасности в том, чтобы спортсмены высказывали свою точку зрения или точку зрения страны по тем или иным вопросам.
«Например, по поводу ситуации с Крымом есть позиция государства и позиция президента. На мой взгляд, сказать: «Ой, а вы знаете, не хочу отвечать на этот вопрос», наоборот, лишний раз оставит у журналиста ненужные сомнения и вопросы о том, что может быть позиция президента и не настолько принимается в нашей стране, что спортсмены не хотят отвечать на этот вопрос? Поэтому, как я считаю, эту методичку писали руководители из советского прошлого, которые привыкли навязывать какие-то правила поведения. Пора уже уходить от этого и дать людям свободу не только в плане передвижения, но и в плане выражения своих мыслей», — заявил Лебедев.
Также депутат предположил, что иностранные журналисты вряд ли будут задавать вопросы о политике российским спортсменам.
14 июля по информации «Ведомостей» российские спортсмены якобы получили инструкцию от ОКР, в которой говорится, как обезопасить себя от провокаций в соцсетях и СМИ во время Олимпиады. В ней предупредили атлетов, что ближе к началу соревнований им будет поступать все больше запросов на комментарии и интервью, которые «могут носить провокационный характер» и ставить олимпийцев «по незнанию» в неприятное положение.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.