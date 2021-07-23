Главу WADA расстроила форма российских олимпийцев

«Конечно, мы расстроены тем, что срок наказания сокращен с четырех до двух лет и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы», - заметил Витольд Банька.

Ранее исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России. Их причиной стало несоответствие между базой данных о допинговых проверках российских спортсменов, попавшей в распоряжении зарубежных специалистов, и данными московской лаборатории, отправленными экспертам Всемирного антидопингового агентства в январе 2019 года. Российских спортсменов лишили возможности выступать под флагом своей страны. А Россия осталась без права принимать крупные международные соревнования.

В свою очередь Спортивный арбитражный суд, рассмотрев апелляцию РУСАДА, смягчил некоторые ограничения. Так, CAS сократил срок наказания до двух лет: с 17 декабря 2020-го до 16 декабря 2022 года. В течение этого времени российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Их форма не должна будет содержать изображение флага России, а гимн России запретят исполнять на официальных мероприятиях.