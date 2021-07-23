"Это чистейший расизм": На Олимпиаде в Токио разразился новый скандал

Проживающий в японской столице Токио сенегальский певец Латир Си пожаловался, что его отстранили от церемонии открытия Олимпийских игр — 2020.

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«Это чистейший расизм. Мне передали то, что они говорили: почему этот парень, почему этот африканский парень? Я всякое видел, многое испытывал, но это никак не вяжется с Олимпиадой. Почему я должен молчать?

Дело не в деньгах, мне просто грустно, я разочарован в них. Это нечестно. Я делал все для этой страны. Я приехал в 1994 году, я везде выступал с японскими артистами, я участвую во многих событиях. И вот что я имею», — приводит слова музыканта Independent.

Сенегалец, который живет и выступает в Японии более 20 лет, должен был принять участие в церемонии открытии Олимпиады на Национальном стадионе в Токио. Но ему сказали, что организаторы отстранили его от шоу, поскольку посчитали неуместным присутствие темнокожего человека в мероприятии, опасаясь за то, что допустив Си, им пришлось бы представить в церемонии еще более широкий спектр этнических групп.

Парад официальных делегаций начался на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, торжественная церемония проходит в столице Игр в пятницу. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц.

Всего в параде примут участие 206 делегаций. Первой на арену традиционно вышла делегация из Греции, следом за ней идет команда беженцев, сформированная Международным олимпийским комитетом.

Российская делегация выйдет на стадион 77-й, завершит парад команда Японии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Режиссер церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр Кэнтаро Кобаяси отстранен от работы накануне открытия Олимпиады в Токио. Решение принял организационный комитет Олимпиады и Паралимпиады.

Кобаяси обвинили в антисемитских высказываниях 20-летней давности: например, общественность вспомнила его предложение «поиграть в холокост». Раньше Кобаяси выступал в составе комедийного дуэта, отмечает РИА Новости. Сам режиссер уже принес извинения, как и глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото.

Последняя заявила, что, несмотря на скандал, она не намерена уходить в отставку, но сейчас, по ее словам, ведется пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий.

Несколько дней назад из команды организаторов церемонии открытия Олимпиады ушел композитор Кэйго Оямада. Он извинился за то, что, будучи школьником, издевался над инвалидами.

До этого, в феврале, в отставку подал глава оргкомитета Ёсиро Мори. Тогда скандал вызвали его слова о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. В марте ушел креативный директор Игр Хироси Сасаки. Возмущение вызвала его идея, согласно которой в одном из номеров во время церемонии открытия девушка должна была спуститься с неба в образе свиньи.

Глава оргкомитета ОИ: многие не хотят смотреть церемонию открытия из-за недавних скандалов

Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы Олимпийских игр в Токио — 2020 разрешили публиковать в социальных сетях фотографии спортсменов, преклонивших колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что МОК запретил публиковать соответствующие фотографии за несколько часов до первого женского футбольного матча на турнире между сборными Великобритании и Чили. В этом матче игроки обеих команд встали на колено, что было показано в прямом эфире. Однако ни одно из этих изображений не было размещено в социальных сетях «Токио-2020» и МОК.

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев поделился мыслями о том, что некоторые спортсмены преклоняют колено на Олимпиаде, передает «Чемпионат.com».

«Таким акциям, как преклонение колена, не место на Олимпиаде. Это наиважнейшее мероприятие, где собираются представители всех религий, национальностей и огромное количество людей с различными взглядами. Олимпиада ничего общего не имеет с такими акциями, тем более политическими», — сказал Свищев.

Британская спортсменка Дина Эшер-Смит рассказала о своём отношении к движению BLM.

«Когда дело доходит до людских сердец, вы не можете контролировать их действия. Это невероятно сложно сделать, но я абсолютно уверена в том, что никакой человек не вправе запрещать другим людям говорить о своих убеждениях, ведь свобода — это фундаментальное право каждого из нас. Одним из самых ярких моментов в истории Олимпийских игр был «чёрный салют», инициированный Томми Смитом. Это то, что люди запомнили. Это то, чем они гордятся. Поэтому если организаторы вдруг собираются пойти против и сказать своё резкое нет, я думаю, что они выстрелят себе в ногу», — приводит слова спортсменки The Telegraph.