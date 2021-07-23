Российские спортсмены получат по 4 миллиона за олимпийское золото

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что за золотые медали Олимпиады в Токио российские спортсмены получат призовые в четыре миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
За серебро спортсмены получат по 2,5 миллиона, а за бронзу им в награду выделят по 1,7 миллиона рублей.
Матыцин отметил, что многие регионы ввели собственные меры стимулирования олимпийцев. Также министр напомнил о президентских стипендиях за достижение результатов по итогам спортивного сезона: это 52 тысячи рублей ежемесячно.
«Будем надеяться, что таких призеров по итогам Олимпийских игр будет много», - заключил Матыцин.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение двух лет российские спортсмены не могут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Кроме того, на их награждениях запрещено использовать российский гимн.
На Играх в Токио флагом россиян будет флаг национального олимпийского комитета, а их гимном - отрывок из «Концерта 1 для фортепиано с оркестром» Чайковского.
В состав российской команды вошли более 330 спортсменов, они выступят в 30 дисциплинах.