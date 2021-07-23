Российские спортсмены получат по 4 миллиона за олимпийское золото

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что за золотые медали Олимпиады в Токио российские спортсмены получат призовые в четыре миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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За серебро спортсмены получат по 2,5 миллиона, а за бронзу им в награду выделят по 1,7 миллиона рублей.

Матыцин отметил, что многие регионы ввели собственные меры стимулирования олимпийцев. Также министр напомнил о президентских стипендиях за достижение результатов по итогам спортивного сезона: это 52 тысячи рублей ежемесячно.

«Будем надеяться, что таких призеров по итогам Олимпийских игр будет много», - заключил Матыцин.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение двух лет российские спортсмены не могут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Кроме того, на их награждениях запрещено использовать российский гимн.

На Играх в Токио флагом россиян будет флаг национального олимпийского комитета, а их гимном - отрывок из «Концерта 1 для фортепиано с оркестром» Чайковского.