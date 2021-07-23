Знаменосцы сборной России: к счастью, все прошло хорошо

Знаменосцы сборной России Софья Великая и Максим Михайлов на церемонии открытия Игр в Токио — 2020 в эфире Первого канала рассказали о том, как они совместно несли флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

Фото: Reuters Reuters

«Не было ли тяжело нести флаг? Он на самом деле был не тяжелым. Мы справились. Мы с Софьей разделили нагрузку», — заявил Михайлов.

«Я в трудные минуты помогала раскручивать флаг. У нас сейчас идет дождик, и мы очень переживали за флаг. Но, к счастью, все хорошо! — отметила Великая.

«Ребята, болельщики, друзья, поддержите нас! Мы вместе, мы любим вас, мы победим», — добавила она.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.