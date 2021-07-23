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Олимпиада-2020

В Токио погас олимпийский огонь

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

На Олимпийском стадионе в Токио, где сегодня проходила церемония открытия Игр-2020, погас олимпийский огонь, передает Sport24.

В Токио погас олимпийский огонь
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что журналисты и организаторы хотели сделать селфи на фоне факела, но он погас примерно через час после зажжения.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось о том, что японская теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь на стадионе в Токио.

Олимпиада-2020,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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