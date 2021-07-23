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Олимпиада-2020

В Токио открылись XXXII летние Олимпийские игры

Парламентская газета
1 час назад

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр состоялась в Токио. Участников турнира приветствовал император Японии Нарухито.

В Токио открылись XXXII летние Олимпийские игры
Фото: ReutersReuters

Соревнования должны были пройти летом прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли. В 2021-м Игры всё же было решено провести, но с соблюдением некоторых ограничений. В частности, церемония открытия прошла без зрителей, хотя было разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа. Всего в Играх будет представлено 33 вида спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов медалей.

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Участвовать в соревнованиях в Токио будут более 200 национальных олимпийских комитетов. При этом ряд сборных отказались от поездки в Японии. В частности, это КНДР и Гвинея.

Россия по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) была отстранения от Игр-2020. Российские спортсмены будут выступать в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР) под нейтральным флагом. Знаменосцами соборной ОКР на церемонии открытия стали саблистка Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Всего на Олимпиаду отправятся 335 российских спортсменов — 150 мужчин и 185 женщин. В комментарии «Парламентской газете» олимпийская чемпионка Турина-2006, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что Россия имеет хорошие шансы занять третье, после США и Китая, место в неофициальном общекомандном зачёте, который составляется по количеству и достоинству завоеванных медалей.

Среди видов спорта, которые потенциально могут принести нашей стране много медалей, Журова назвала спортивную и художественную гимнастику, синхронное плавание, стрельбу, велоспорт, а также плавание, где у нас есть спортсмены, показавшие в этом сезоне мировые рекорды.

Олимпиада-2020,Софья Великая,Максим Михайлов,Светлана Журова,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,Парламентская газета,
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