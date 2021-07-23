Минспорт запустил сайт о российских олимпийцах в Токио

В России запустили сайт Спортинфо.рф, посвященный спортсменам на летней Олимпиаде в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта России.
«Болельщики нашей сборной команды смогут найти на новом сайте информацию обо всех российских олимпийцах. На интерактивной карте каждый регион помечен специальным значком. Кликнув на карту, можно увидеть родные города наших спортсменов, а также субъект, который они представляют на Олимпиаде в Токио», - отметили в ведомстве.
Уточняется, что предварительно спортсмены заполнили специальную анкету, в которой поделились интересной информацией о себе. «Олимпийцы рассказали, как начинался их путь к большому спорту, какие победы они считают самыми значимыми в своей карьере и чем они занимаются в свободное от тренировок и соревнований время. Также на сайте можно будет узнать расписание предстоящих соревнований и когда в них принимает участие каждый из спортсменов», - говорится в материале.
Министра спорта РФ Олег Матыцин, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул важность поддержки россиян на Играх.
«Важно, чтобы жители страны знали наших спортсменов, интересовались их выступлениями. Российские олимпийцы прошли через очень сложный пятилетний период подготовки. Сейчас наша задача - показать, как все здесь, в России, болеют, переживают за них», - заявил он.
Ранее в целях поддержки российских олимпийцев был запущен флэшмоб «Верим в Россию!» в рамках которого болельщикам предлагается выкладывать видео с поддержкой в социальные сети. Авторы лучших видеороликов получат памятные призы с автографами спортсменов. Олимпийские игры в Токио официально открылись 23 июля, они продлятся до 8 августа.