Минспорт запустил сайт о российских олимпийцах в Токио

«Болельщики нашей сборной команды смогут найти на новом сайте информацию обо всех российских олимпийцах. На интерактивной карте каждый регион помечен специальным значком. Кликнув на карту, можно увидеть родные города наших спортсменов, а также субъект, который они представляют на Олимпиаде в Токио», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что предварительно спортсмены заполнили специальную анкету, в которой поделились интересной информацией о себе. «Олимпийцы рассказали, как начинался их путь к большому спорту, какие победы они считают самыми значимыми в своей карьере и чем они занимаются в свободное от тренировок и соревнований время. Также на сайте можно будет узнать расписание предстоящих соревнований и когда в них принимает участие каждый из спортсменов», - говорится в материале.