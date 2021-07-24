12-летняя участница Олимпиады-2020 выступила с речью

Спорт — это здорово для девочки. Занятия спортом делают её особенной, тем более если она настойчива и решительна. Они делают её выдающимся человеком, который что-то понимает, ведь спорт — это жизнь. Хочу сделать сирийский народ счастливым. Не только своими достижениями, но и всем нашим спортом. Мы скажем им, что готовы к этому и что очень их любим», — сказала Заза на пресс-конференции.