Третий спортсмен сборной Нидерландов заразился COVID на ОИ

«Я не был полностью удовлетворён своей гонкой, но надеялся улучшить результат в субботу. Теперь всё кончено в одно мгновение. Мне больше нечего об этом сказать», — цитирует Флорейна пресс-служба Королевской федерации гребного спорта Нидерландов.