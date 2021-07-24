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Олимпиада-2020

Российские волейболисты обыграли аргентинцев на старте группового этапа Олимпиады-2020

Чемпионат.com
2 часа назад

Мужская сборная России выиграла стартовый матч группового этапа на Олимпийских играх в Токио (Япония). Российские волейболисты, выступающие в группе B, обыграли команду Аргентины со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).

Российские волейболисты обыграли аргентинцев на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принёсший команде 17 очков. 16 очков набрал Дмитрий Волков, на счету Егора Клюки 12 результативных действий.

Соперниками россиян во втором туре станут американские волейболисты. Встреча состоится 26 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020,Волейбол,Максим Михайлов,Егор Клюка,Дмитрий Волков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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