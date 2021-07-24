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Олимпиада-2020

Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Елена Прошина
59 минут назад

Россиянка Анастасия Галашина первой из членов сборной России стала призером токийских Олимпийских игр. Спортсменка завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио
Фото: Kim Kyung-Hoon/ReutersKim Kyung-Hoon/Reuters

Медаль Галашиной вручил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. На церемонии награждения спортсменка заявила, что посвящает свою награду всем, кто помогал ей в достижении олимпийского успеха – родителям, мужу, тренерам, массажистам и всему своему окружению.

В ходе состязаний по стрельбе из пневматики Галашина выбила 251,1 балла. В финале ее опередила только китайская спортсменка Цянь Ян с 251,8 баллами. Бронза в этой стрелковой дисциплине досталась швейцарке Нине Кристен 230,6 балла. Стрельба из пневматической винтовки стала первой спортивной дисциплиной, в которой был разыгран комплект наград на ОИ-2020.

Напомним, что Галашиной 24 года. Она двукратная чемпионка Европы и дважды была серебряным призером этих соревнований. В 2019 году она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. В мае этого года Анастасия Галашина вместе с Юлией Зыковой и Юлией Каримовой стали лучшими в командном разряде чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе, проходившем Хорватии.

Олимпиада-2020,Юлия Зыкова,Анастасия Галашина,Юлия Каримова,Томас Бах,СБОРНАЯ РОССИИ,
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