Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Россиянка Анастасия Галашина первой из членов сборной России стала призером токийских Олимпийских игр. Спортсменка завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Медаль Галашиной вручил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. На церемонии награждения спортсменка заявила, что посвящает свою награду всем, кто помогал ей в достижении олимпийского успеха – родителям, мужу, тренерам, массажистам и всему своему окружению.
В ходе состязаний по стрельбе из пневматики Галашина выбила 251,1 балла. В финале ее опередила только китайская спортсменка Цянь Ян с 251,8 баллами. Бронза в этой стрелковой дисциплине досталась швейцарке Нине Кристен 230,6 балла. Стрельба из пневматической винтовки стала первой спортивной дисциплиной, в которой был разыгран комплект наград на ОИ-2020.
Напомним, что Галашиной 24 года. Она двукратная чемпионка Европы и дважды была серебряным призером этих соревнований. В 2019 году она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. В мае этого года Анастасия Галашина вместе с Юлией Зыковой и Юлией Каримовой стали лучшими в командном разряде чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе, проходившем Хорватии.