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Олимпиада-2020

Рублёв и Хачанов проиграли на старте олимпийского теннисного турнира в парном разряде

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов (6) не сумели пробиться во второй круг олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония) в парном разряде, уступив американскому дуэту Раджив Рам/Фрэнсис Тиафо со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), [10:12].

Рублёв и Хачанов проиграли в парном разряде в Токио
Фото: EPAEPA

Встреча продлилась 2 часа и 7 минут. Рублёв и Хачанов 9 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 7. На счету Рама и Тиафо — 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020,Теннис,Фрэнсис Тиафо,Раджив Рам,Карен Хачанов,Андрей Рублев,
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