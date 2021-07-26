Фото Чернобыля во время открытия Игр: Украине принесли извинения

"MBC использовал неуместные изображения и в видеоролике, и в субтитрах во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в ночь на 23 июля. Еще раз приносим искренние извинения народам и всем телезрителям, которых обидели", — говорится в заявлении, опубликованном на странице канала в Twitter.