Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Перед Украиной извинились за фото Чернобыля во время открытия Игр-2020

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Южнокорейский телеканал MBC принес извинения перед странами-участницами летних Олимпийских игр - 2020 за неподобающие иллюстрации во время церемонии открытия.

Фото Чернобыля во время открытия Игр: Украине принесли извинения
Фото: ReutersReuters

23 июля в своей трансляции мероприятия канал показывал изображения, которые ассоциируются с командой, которая выходит на стадион. В частности, во время выхода олимпийской сборной Украины на экране появилась фотография Чернобыльской АЭС, а представление Италии было сопровождено фотографией пиццы.

"MBC использовал неуместные изображения и в видеоролике, и в субтитрах во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в ночь на 23 июля. Еще раз приносим искренние извинения народам и всем телезрителям, которых обидели", — говорится в заявлении, опубликованном на странице канала в Twitter.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Пловцам из сборной РФ запретили публиковать фото с Игр

Ранее сообщалось, что Китай возмущен картой, показанной на американском ТВ во время церемонии открытия Игр-2020.

Олимпиада-2020,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители