Фото Чернобыля во время открытия Игр: Украине принесли извинения

Южнокорейский телеканал MBC принес извинения перед странами-участницами летних Олимпийских игр - 2020 за неподобающие иллюстрации во время церемонии открытия.
23 июля в своей трансляции мероприятия канал показывал изображения, которые ассоциируются с командой, которая выходит на стадион. В частности, во время выхода олимпийской сборной Украины на экране появилась фотография Чернобыльской АЭС, а представление Италии было сопровождено фотографией пиццы.
"MBC использовал неуместные изображения и в видеоролике, и в субтитрах во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в ночь на 23 июля. Еще раз приносим искренние извинения народам и всем телезрителям, которых обидели", — говорится в заявлении, опубликованном на странице канала в Twitter.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.
Ранее сообщалось, что Китай возмущен картой, показанной на американском ТВ во время церемонии открытия Игр-2020.