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Олимпиада-2020

Южнокорейская дзюдоистка побрилась налысо, чтобы пройти взвешивание на Олимпиаде

Газета.Ru
1 час назад

Дзюдоистка Кан Ю Чжон из Южной Кореи, выступающая в категории до 48 кг, побрилась налысо, чтобы не превысить весовой норматив на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Накануне поединка 1/16 финала спортсменка весила 48,850 кг, хотя допустимый перевес составляет 500 г. Перед взвешиванием дзюдоистка отказалась от еды, пыталась согнать вес пробежками и даже потеряла сознание от обезвоживания. Этого оказалось мало и девушка решила состричь волосы.

Дзюдоистка побрилась налысо ради выступления на ОИ-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кан Ю Чжон в итоге уложилась в нужный норматив, однако ее организм был серьезно ослаблен. В 1/16 финала кореянка уступила представительнице Словении Маруше Штангар, сообщает Yonhap News. Золотую медаль в данной весовой категории завоевала Дистрия Красники из Косово.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что тхэквондист Михаил Артамонов выиграл первую бронзовую медаль для России на Олимпиаде-2020.

Олимпиада-2020,Михаил Артамонов,
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