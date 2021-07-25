Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина положила в копилку национальной сборной РФ первую золотую медаль летних Олимпийских игр, которые проходят в Токио — в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

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В финале соревнований россиянка набрала 240,3 балла, а также установила олимпийский рекорд. Серебро в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять метров — у представительницы Болгарии Антоанеты Костадиновой (239,4). Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).

Медаль Бацарашкиной стала первой наградой высшего достоинства у сборной России на ОИ-2020, а также третьей — в общем медальном зачете.