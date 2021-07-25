Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио. В финале российская команда (Перова, Осипова, Гомбоева) уступила представительницам Южной Кореи со счетом 0:6. Этот результат увеличил число серебряных наград в копилке сборной России до двух, однако в медальном зачете наша команда опустилась на чистое пятое место.

Олимпийские игры. Токио, Япония. Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай - 4-1-3 (8)2. Япония - 3-1-0 (4)3. США - 2-2-4 (8)4. Южная Корея - 2-0-2 (4)5. Россия - 1-2-1 (4)

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10. Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.