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Олимпиада-2020

От гимнастки потребовали 25 000 долларов за музыку для Олимпиады

News.ru
54 минуты назад

Российской гимнастке Ангелине Мельниковой пришлось пойти на изменение второй части вольных упражнений на Олимпиаде-2020 в Токио. Это связано с финансовыми запросами автора композиции, которую она выбрала.

От российской гимнастки потребовали $25 тыс. за музыку для Олимпиады
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На Олимпийские игры требуются авторские права для использования музыки. Мы сделали запрос автору, а он запросил 25 тысяч долларов. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, и мы в экстренном порядке были вынуждены найти какую-то музыку, — сказала Мельникова журналистам.

После ответа автора тренерам пришлось в экстренном порядке заниматься поиском новой музыки. Как сообщила гимнастка, ей предоставили чуть ли не первую композицию из списка в интернете. Мельникова не знает, что это за песня, но не относится к этой ситуации серьёзно. Она призналась, что в этом случае «ничьей вины нет». Однако она отметила, что подобное происходит довольно редко.

Музыка из видеоигр прозвучала на открытии Олимпийских игр в Токио

В воскресенье, 25 июля, россиянка выступила в квалификации международных соревнований по спортивной гимнастике.

Олимпиада-2020,Ангелина Мельникова,
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