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Олимпиада-2020

Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

Ювелина Бернст
22 минуты назад

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Олимпийский комитет России в своем Telegram-канале.

Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Бацарашкина также установила олимпийский рекорд, набрав по итогам выступления 240,3 балла.

При этом, как рассказали в комитете, в ходе выступления россиянки дала сбой электроника, из-за чего спортсменке засчитали 0 очков за второй выстрел. Однако, посовещавшись, судьи разрешили Бацарашкиной сделать повторный выстрел.

На Олимпиаде в 2016 году в Рио-де-Жанейро Бацарашкина завоевала серебряную медаль.

Первую медаль для национальной сборной на Олимпийских играх в 2021 году выиграла Анастасия Галашина, так же в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Спортсменка завоевала серебро. Это первые Олимпийские игры, в которых россиянка приняла участие.

Олимпиада-2020,Анастасия Галашина,Виталина Бацарашкина,
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