Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Олимпийский комитет России в своем Telegram-канале.

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Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Бацарашкина также установила олимпийский рекорд, набрав по итогам выступления 240,3 балла.

При этом, как рассказали в комитете, в ходе выступления россиянки дала сбой электроника, из-за чего спортсменке засчитали 0 очков за второй выстрел. Однако, посовещавшись, судьи разрешили Бацарашкиной сделать повторный выстрел.

На Олимпиаде в 2016 году в Рио-де-Жанейро Бацарашкина завоевала серебряную медаль.