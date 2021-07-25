Команда российских лучниц завоевал серебро на олимпиаде в Токио

Женская сборная России выиграла серебряную медаль в стрельбе из лука на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает РИА «Новости».
Российские лучницы Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова заняли второе место в командном турнире, уступив золото сборной Южной Кореи. В финале они проиграли со счетом 0-6.
Ранее российская лучница Светлана Гомбоева получила солнечный удар во время квалификационных олимпийских соревнований на токийской олимпиаде, однако оправилась и приняла участие в финальном командном поединке.
Первой серебряную медаль на токийской олимпиаде завоевала россиянка Анастасия Галашина. Она добилась серебра в стрельбе из пневматической винтовки. 24-летний тхэквондист Михаил Артамонов получил бронзовую награду. Позже золотую медаль завоевала и Виталина Бацарашкина - в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.