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Олимпиада-2020

Команда российских лучниц завоевал серебро на олимпиаде в Токио

Елена Прошина
48 минут назад

Женская сборная России выиграла серебряную медаль в стрельбе из лука на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает РИА «Новости».

Команда российских лучниц завоевал серебро на олимпиаде в Токио
Фото: AP PhotoAP Photo

Российские лучницы Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова заняли второе место в командном турнире, уступив золото сборной Южной Кореи. В финале они проиграли со счетом 0-6.

Ранее российская лучница Светлана Гомбоева получила солнечный удар во время квалификационных олимпийских соревнований на токийской олимпиаде, однако оправилась и приняла участие в финальном командном поединке.

Первой серебряную медаль на токийской олимпиаде завоевала россиянка Анастасия Галашина. Она добилась серебра в стрельбе из пневматической винтовки. 24-летний тхэквондист Михаил Артамонов получил бронзовую награду. Позже золотую медаль завоевала и Виталина Бацарашкина - в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Олимпиада-2020,Анастасия Галашина,Елена Осипова,Ксения Перова,Виталина Бацарашкина,Михаил Артамонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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