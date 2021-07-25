Команда российских лучниц завоевал серебро на олимпиаде в Токио

Женская сборная России выиграла серебряную медаль в стрельбе из лука на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Российские лучницы Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова заняли второе место в командном турнире, уступив золото сборной Южной Кореи. В финале они проиграли со счетом 0-6.

Ранее российская лучница Светлана Гомбоева получила солнечный удар во время квалификационных олимпийских соревнований на токийской олимпиаде, однако оправилась и приняла участие в финальном командном поединке.