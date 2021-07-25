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Олимпиада-2020

«Я даже всплакнула»: У россиянки возникла неожиданная проблема на ОИ

Ювелина Бернст
47 минут назад

Лидер женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что незадолго до Олимпиады в Токио ей пришлось изменить музыку для выступления в вольных упражнениях, чтобы не нарушить авторские права. Об этом пишет ТАСС.

«Я даже всплакнула»: У россиянки возникла неожиданная проблема на ОИ
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

Для выступления на Олимпийских играх необходимо иметь авторские права на музыку, объяснила гимнастка. Спортсменка запросила права у автора. Он сказал, что это будет стоить 25 тысяч долларов. Федерация спортивной гимнастики России отказалась платить такую сумму, и Мельниковой пришлось в экстренном порядке искать для выступления другую музыку, сообщила спортсменка. Речь идет о последних 30 секундах музыкального сопровождения выступления.

"Это очень непросто, когда ты кайфуешь от своих вольных, а тебе их меняют прямо перед Олимпиадой, которая является твоим самым важным стартом в жизни. Если честно, я даже всплакнула, когда услышала эту музыку", - призналась Мельникова.

Она добавила, что ей пришлось принять и полюбить новую композицию. Однако из-за смены музыки пришлось переделывать программу, на что было отведено только три недели.

"Поэтому я на 100% уверена, что не подготовила свои вольные в полном объеме, как я могу", - заключила гимнастка.

Мельникова выступила в квалификационном олимпийском турнире с вольными упражнениями 25 июля. Турнир в женской спортивной гимнастике завершится вечером. Мельникова пока занимает промежуточное первое место в квалификации личного многоборья. Она также претендует на выступления в финалах на брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также в командном многоборье.

Олимпиада-2020,Ангелина Мельникова,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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