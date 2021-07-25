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Олимпиада-2020

Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебро на Олимпийских играх-2020 в Токио

Чемпионат.comиещё 21
1 час назад

Российская фехтовальщица на рапирах Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). В решающем поединке россиянка (1) в ожесточённом поединке уступила представительнице США Ли Кифер (3) со счётом 13:15.

Рапиристка Дериглазова завоевала серебро на Олимпиаде
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Бронзовым призёром Игр среди рапиристок стала другая россиянка – Лариса Коробейникова (15), которая оказалась сильнее итальянки Аличе Вольпи (4).

31-летняя Дериглазова – олимпийская чемпионка в личном первенстве (2016) и серебряный призёр Игр в командном турнире (2012).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

Олимпиада-2020,Лариса Коробейникова,Инна Дериглазова,
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