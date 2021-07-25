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Олимпиада-2020

Российского теннисиста затравили за провал на Олимпиаде

Ювелина Бернст
1 час назад

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что после поражения на Олимпийских играх в Токио, его затравили в сети, передает «Спорт-экспресс».

Российского теннисиста затравили за провал на Олимпиаде
Фото: ТАССТАСС

"Мне постоянно пишут – "я на тебя поставил, а ты..." Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное", - признался спортсмен.

Есть и те, кто поддерживает, сказал теннисист. Он отметил, что это вдвойне приятно, «особенно когда нет зрителей».

Рублев также добавил, что сегодня "все не складывалось". Теннисист надеется, что ему удастся реабилитироваться, если его заявят на микст.

На странице спортсмена в Instagram можно увидеть такие комментарии: "Бездарь", "Это позор", "В паралимпиаде тебе только играть". Один из пользователей написал, что Рублев "опростоволосился конкретно, но весь хейт, что здесь написан, явный перебор".

23-летний Рублев проиграл японцу Кею Нисикори на Олимпиаде в Токио в первом круге мужского одиночного разряда. Матч завершился после двух сетов со счетом 3:6, 4:6. Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), Кеи Нисикори - 69 место.

Олимпиада-2020,Андрей Рублев,
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