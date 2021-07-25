Российского теннисиста затравили за провал на Олимпиаде

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что после поражения на Олимпийских играх в Токио, его затравили в сети, передает «Спорт-экспресс».

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"Мне постоянно пишут – "я на тебя поставил, а ты..." Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное", - признался спортсмен.

Есть и те, кто поддерживает, сказал теннисист. Он отметил, что это вдвойне приятно, «особенно когда нет зрителей».

Рублев также добавил, что сегодня "все не складывалось". Теннисист надеется, что ему удастся реабилитироваться, если его заявят на микст.

На странице спортсмена в Instagram можно увидеть такие комментарии: "Бездарь", "Это позор", "В паралимпиаде тебе только играть". Один из пользователей написал, что Рублев "опростоволосился конкретно, но весь хейт, что здесь написан, явный перебор".