Дуэли на рапирах и пистолетах: американцы отобрали два золота у России

Во второй день Олимпийских игр в Токио были разыграны 25 комплектов наград. Сборная России отметилась победой Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета, серебром лучниц в командном первенстве, вторым и третьим местами Инны Дериглазовой и Ларисы Коробейниковой в индивидуальном турнире рапиристок и серебряной наградой Татьяны Мининой в тхэквондо.

Драматичное золото в стрельбе

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Первое олимпийское золото Токио-2020 пришло к сборной России рано утром по московскому времени. Виталина Бацарашкина одержала победу в драматичном финале в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета. Бацарашкина была одним из главных фаворитов, ведь на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она заняла второе место, уступив только китаянке Чжан Менсюэ, которая в Токио попасть не смогла.

В финал Бацарашкина квалифицировалась с третьим результатом и начала соревнования неплохо, захватив лидерство после первых двух серий выстрелов. Правда, на третьей ее обошла болгарка Антоанета Костадинова, которая на Играх пятилетней давности не смогла пробиться в финал, заняв только 41-е место, выступая еще под девичьей фамилией Бонева. В финале после третьей и каждой последующей серии выбывает по одному стрелку. Сначала вылетели обе француженки, а затем сошла с дистанции бронзовый призер Рио гречанка Анна Коракаки, расплакавшаяся в объятиях тренера. Шестая серия едва не стала роковой для самой Бацарашкиной. Она подошла к ней на второй позиции, но после двух выстрелов оказалась последней, причем за вторую попытку система засчитала ей "баранку".

Россиянка обратилась к судьям, прошло несколько волнительных минут, прежде чем выяснилось, что арбитры дали команду стоп, когда у Бацарашкиной еще не кончилось время на исполнение второй попытки. В итоге она получила право на выстрел, который выполнила не слишком удачно, опустившись на третью позицию со второй, но не закончив выступления. Россиянка не позволила подобраться к себе украинке Алене Костевич и обошла китанку Чжан Рансин. Когда в игре оставалось три спортсменки, перевес Бацарашкиной над участницей из КНР составлял комфортные 1,9 очка, и даже вырос на 0,4. А вот преимущество Костадиновой перед решающей серией хоть и упало с двух баллов ровно до 0,9 очка, все равно оставалось солидным. Болгарке оставалось выполнить два хороших выстрела, и золотая медаль досталась бы ей. И первый ушел на 10,0 (при максимуме в 10,9), однако Бацарашкина выбила 10,5, напряжение стало максимальным.

Пресса Костадинова не выдержала, пальнув только на 9,1, после чего 10,4 от россиянки принесли ей золотую олимпийскую награду.

Повторение Рио у лучниц

В женском командном первенстве по стрельбе из лука фаворит был очевиден и безоговорочен - сборная Южной Кореи уверенно доминирует в этом виде спорта. В Рио-де-Жанейро корейские лучники и лучницы выиграли все четыре золотые медали, а в Токио уже успели победить в новом олимпийском виде спорта - миксте. Но у женщин серьезные надежды подавала и сборная России, ведь на бразильской Олимпиаде именно наша команда дошла до финала. Причем Ксения Перова осталась в ее составе, в то время как у кореянок сборная сменилась полностью. В квалификации Перова, Елена Осипова и оправившаяся от теплового удара Светлана Гомбоева заняли шестое место, благодаря чему сразу вышли в четвертьфинал. Да еще и в противоположную от кореянок часть сетки. Надо сказать, что российская команда показала прекрасную стрельбу.

В первом раунде хватило трех сетов, чтобы расправиться с американками и выйти на немок, неожиданно выбивших вторую сборную по итогам квалификации (Мексику). Полуфинал начался непросто: в первом сете был зафиксирован счет 54:54, что дало обеим командам по очку. А во втором россиянки наошибались, и перед последней попыткой лучнице из сборной Германии нужно было попасть всего лишь в шестерку, чтобы забрать партию. Для профессионалов это не является проблемой, но в напряжении Игр нервы сдали, стрела улетела в стыдные два балла, а Россия после выигрыша второго сета развила успех в третьем, оформив общую победу.

В финале российские лучницы стреляли неплохо, но кореянки ни разу не позволили усомниться в своем преимуществе, уверенно забрав все три сета - 55:54, 56:53, 54:51. Таким образом, и состав участников финала и его результат повторили ситуацию Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Кинематографичная рапира

Турнир в женской рапире изначально обещал сборной России многое: Инна Дериглазова является трехкратной чемпионкой мира и победительницей Олимпиады в Рио-де-Жанейро в личном первенстве. Другое дело, что конкуренция в фехтовании во всех видах очень суровая, а формат плей-офф с вылетом после первого же поражения не оставляет права на ошибку. Посеянная под седьмым номером россиянка Аделина Загидуллина выбыла уже после своей второй схватки, уступив 23-му номеру рейтинга канадке Келли Райан - 9:15. В четвертьфинале за нее отомстила опытная рапиристка Лариса Коробейникова, которая успела расправиться с несколько сдавшей бронзовой призеркой Игр в Рио туниской Инесс Бубакри (15:3) и переиграть второго номера посева - грозную француженку Изадору Тибюс (15:12). Пробилась в полуфинал и Дериглазова, без реальных проблем разобравшаяся с тремя оппонентками на пути к топ-4 Олимпиады. Не испытала она серьезных трудностей и в полуфинале, где буквально разгромила сильную итальянку Аличе Вольпи, посеянную в Токио под четвертым номером - 15:6. А вот Коробейникова ничего не смогла противопоставить третьему номеру рейтинга американке Ли Кифер. Та сразу убежала в отрыв (6:1) и уже не упустила перевеса - 15:6.

Битва россиянки с Вольпи за бронзу получилась эпической, достойной сценария фильма. Как, собственно, и вся карьера российской фехтовальщицы. 34-летняя Коробейникова уже 12 лет на международной арене, но до сих пор ее лучшим результатом в личном первенстве оставалось серебро чемпионата Европы. А вот на чемпионатах мира она ни разу не брала медалей. На Олимпиадах в личном первенстве и вовсе не выступала - в Лондоне было серебро в команде и место запасной в личных соревнованиях, а в Рио она вообще не попала. В общем, для Коробейниковой бронзовый матч в Токио стал поединком всей карьеры, и начало было оглушительно провальным. Когда Вольпи повела 5:1, казалось, что все закончится, как с Кифер в полуфинале. Коробейникова собралась и, поменяв рапиру, повела - 12:7. Однако Вольпи не выключилась и еще до первого перерыва нанесла три укола подряд. Дальше была супернервная концовка, в которой счет сравняла уже итальянка - 13:13. Коробейникова снова прибегла к тактической хитрости, поменяв рапиру, но пропустила и следующий укол. Однако затем смогла нанести два следующих и завоевала бронзу, которая в этом случае была сродни золоту.

"При 1:5 подумала: если отфехтую как в полуфинале, будет стыдно мне, тренерам и всем, кто за меня болеет. Взяла себя в руки и переломила ход поединка. В том числе с помощью маленьких тактических хитростей. Смена рапиры всегда дает необходимую паузу. Соперницу сбивает с ритма, а ты можешь собраться с мыслями, - говорила россиянка по окончании матча. - Концовка получилась очень эмоциональной. Когда Вольпи нанесла 14-й укол, я сказала себе: "Лариса, делай, что хочешь, но ты должна выиграть!" Теперь я плачу от счастья. Это моя первая личная олимпийская медаль, и она мне далась очень тяжело".

А вот настоящее золото ушло-таки к Кифер, которая в финале против Дериглазовой выглядела несколько более голодной. Это выразилось в агрессивном стиле. Американка и этот поединок пыталась взять нахрапом и все время вела. Конечно Дериглазова с ее уровнем и опытом не позволяла отрываться слишком сильно. Чемпионка Рио несколько раз отыгрывала гандикап в два очка, а один раз даже в три, уравняв концовку - 12:12. Но Кифер не отдала инициативы, сделав следующие два укола, после чего, хоть и пропустила один, довела дело до золота - 15:13.

Обидное серебро в тхэквондо

В турнире в тхэквондо в категории до 57 кг у женщин россиянка Татьяна Минина, до замужества выступавшая под девичьей фамилией Кудашова и выигравшая два чемпионата Европы, а также дважды ставшая финалисткой чемпионатов мира, вполне могла рассчитывать на медаль или даже победу. Посеяна она была под пятым номером, но до финала не встретила сопротивления, которое не смогла бы сломить. Ни гречанка Фани Тзели (15:7), ни Текиат Бен-Юссуф из Нигера (15:10), ни даже беженка из Ирана Кимия Ализаде (15:3), выигравшая, между прочим, бронзу в Рио, не остановили россиянку. А вот седьмой номер рейтинга Анастасия Золотич из США в финале оказалась сильнее. Поединок был максимально упорным и плотным. Перед решающим третьим раундом представительница США лидировала только на одно очко, но в последние две минуты смогла несколько раз поймать раскрывавшуюся соперницу и упрочила перевес - 25:17.

Немедальные события

В баскетболе 3х3 день для сборной России сложился скорее неудачно. Мужчины уступили бельгийцам и полякам с одинаковым счетом 16:21, и теперь с результатом 1-3 находятся за пределами зоны плей-офф, куда выходят шесть сборных из восьми. Впрочем, до конца круговой стадии еще три тура, и положение вполне можно поправить. Женщины в утренней сессии разгромили команду Монголии (21:5), а затем все же потерпели первое поражение в турнире, уступив составленной из игроков Женской НБА команде США - 16:20. Тем не менее наша команда оставила приятное впечатление и в этой встрече, причем по ее ходу россиянки долго вели, уступив лишь в концовке.

Состоялись очередные квалификационные соревнования в плавании и спортивной гимнастике. В этом виде женщины качественно отработали на снарядах для личного и командного первенства.