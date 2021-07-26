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Олимпиада-2020

Россияне завоевали медаль в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде

Газета.Ru
54 минуты назад

На Олимпийских играх — 2020 в соревнованиях по прыжкам в воду среди мужчин (синхронная вышка 10 м) Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовую медаль с результатом — 89,64.

Золото у спортсменов из Великобритании (101,01). Серебряные медали достались представителям Китая Юаню Цао и Айсэню Чэню, которые уступили британцам меньше одного балла.

В копилке российской команды одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали. Россия занимает седьмое место в медальном зачете Игр.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу обыграла команду США в матче второго тура группового этапа Олимпиады в Токио.

Россия обыграла США на Олимпиаде: сборной гарантирован выход в четвертьфинал

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020,Видео,Виктор Минибаев,Александр Бондарь,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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