Трехкратный олимпийский призер, многократная чемпионка мира Юлия Ефимова раскритиковала организаторов Олимпиады в Токио. По мнению россиянки, расписание турнира пловцов, составленное в угоду телеканалам из США, не позволяет показывать высокие результаты. Спортсменка назвала Игры «нечестными». Олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что высказывания Ефимовой можно расценивать как обычные женские эмоции, и объяснила, почему не стоит обвинять тренера сборной России в случае провала пловчихи. А призер Игр по плаванию Евгений Коротышкин поддержал претензии Ефимовой, но подчеркнул, что все находятся в равных условиях, и отметил, что шансов на медаль у россиянки практически нет.

Юлия Ефимова накануне пробилась в финал на дистанции 100 м брассом, но сделала это с большим отставанием от тройки лидеров, так что в финальном заплыве, который состоится завтра, 27 июля, шансов на медаль практически нет.

Дело в том, что это отнюдь не коронная дистанция Ефимовой: на любимую 200-метровку она не отобралась на апрельском чемпионате России, поскольку из-за пандемии весь сезон не могла нормально тренироваться в США. Тренерский штаб сборной России не стал делать для именитой спортсменки исключение и включать ее в состав на 200 м, хотя за оставшееся время до Игр она могла существенно подтянуть форму. Теперь Ефимова фактически лишилась шансов принести России медаль Олимпиады в Токио.

После слабого выступления в 100-метровке россиянка предсказуемо находилась в плохом настроении и очень резко высказалась в адрес организаторов Игр-2020. Особенно ее возмутило расписание, в котором важные заплывы были поставлены на утро.

"К сожалению, в нашем мире деньги решают все: на спортсменов не только в нашей стране, но и везде глубоко Плыли бы быстрее, если бы финалы были вечером, мировые рекорды штамповали бы. Зато непредсказуемо — выиграть может любой. Поздно вечером закончили, а уже рано вставать. Сколько бы ты ни тренировался, все равно не идет такой результат с утра", — приводит слова Ефимовой "РИА Новости".

Ефимова заявила, что это было сделано по настоянию бродкастеров из США, которые платят МОК крупные суммы и потому навязывают свои условия. Кроме того, россиянка выразила возмущение тем, что многих спортсменов отстраняют от соревнований из-за положительных тестов на ковид.

"Нечестная Олимпиада получается", — сказала пловчиха. И заявила, что настроение при таких раскладах у нее - никакое.

В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали опровергать слова Ефимовой. Глава пресс-службы МОК Марк Адамс признал, что неудобное для многих спортсменов расписание было составлено по просьбе телеканалов, но призвал отнестись к этому с пониманием, тем более что все атлеты находятся в равных условиях.

"Не первый раз мы слышим такую критику. Конечно, спортсмены хотят показывать как можно более высокие результаты в бассейне, но в то же время нужно учитывать требования бродкастеров, которые продвигают этих спортсменов", - заявил Адамс.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, ныне депутат Государственной думы Светлана Журова заявила "Газете.Ru", что слова Ефимовой - это обычные женские эмоции.

"Возможно, у нее просто настроения не было. Расстроилась, была недовольна собой. Наверное, поэтому в сердцах, эмоционально и по-женски высказалась. Но действительно - и другие спортсмены находятся в тех же условиях.

Есть индивидуальные особенности: я, например, тоже не люблю рано вставать, и когда мне предстояли ранние старты, было очень тяжело. Но приходится с этим мириться, ничего не поделаешь. Если было бы не плавание в это время, а какой-то другой вид спорта - тогда другие бы спортсмены возмутились.

Возмущенные все равно будут, потому что никто не хочет начинать рано в Токио - а им приходится. Хотя по токийскому времени это нормальное время для соревнований. И так зрителям зачастую приходится в четыре утра смотреть состязания", - сказала Журова.

Олимпийская чемпионка отметила, что такие нюансы, как разные климатические и часовые пояса и расписание соревнований, Ефимовой нужно было учитывать в своей подготовке. Однако пловчиха тренируется самостоятельно и отдельно от сборной России, поэтому ей приходится тяжелее, чем другим. Остальные члены сборной России проходили акклиматизацию на Дальнем Востоке, в отличие от Ефимовой.

"Представители разных видов спорта привыкают к такому режиму. Юля жаловалась на то, что одни заплывы закончились поздно вечером, а другие начались рано утром. В принципе, спортсмены, готовясь к Олимпийским играм и понимая, в какой стране они будут, время начала соревнований заранее прорабатывают.

Если этого не было сделано, это странно. Адаптация ко времени - это очень серьезно для организма, и ее надо проходить заранее, - подчеркнула Журова. - Если ты ее не сделал и просто приехал на соревнования, результаты будут хуже, это однозначно. В этом отношении спортсмены специально тренируются ближе к месту соревнований.

Я понимаю, если бы был чемпионат мира и много других состязаний. У нас, конькобежцев, например, континенты часто меняются - в течение нескольких месяцев у нас есть Азия, Америка, Европа. С декабря про март мы меняем континенты неоднократно - при этом все равно стараемся приехать заранее. Если речь об Олимпийских играх, то все поставлено на подготовку к ним. И адаптация должна проходить заблаговременно. Думаю, сборная по плаванию наверняка это сделала. Насколько я понимаю, не одна Ефимова оказалась в таких условиях".

По мнению депутата Госдумы, эмоции Ефимовой могут быть связаны как раз с тем фактом, что готовилась она самостоятельно и ответственность за результат несет только сама.

"Болельщики и все остальные должны понимать, что ответственность за Юлин результат лежит на ней самой. Уж точно не на тренере сборной по плаванию, если она с этой сборной не готовилась. И пусть не сваливают на сборную, если что-то у нее не получится. Бывает, что чиновники подстраховываются на случай неудачи, а при удачном раскладе приписывают заслуги себе. Допускаю, что у Юли подобная ситуация", - уверена олимпийская чемпионка.

Известный российский пловец, олимпийский призер 2012 года и чемпион мира 2010 года Евгений Коротышкин согласен с Ефимовой в том, что расписание составлено для спортсменов не очень удобное.

"Безусловно, такой режим и то, что заплывы проходят утром, неудобно. Ни одни чемпионаты не выстраиваются так, чтобы соревнования проходили в утреннее время. Понятное дело, что трансляция была смещена, чтобы это было удобно Штатам. Но, тем не менее, все в одних и тех же условиях, и никому ничего не мешало строить подготовку, делать курсовки на утреннее время. Если тренироваться по обычному графику, то организм привыкает к тому, что он просыпается только во второй половине дня.

Допустим, когда мы готовились к Олимпиаде в Пекине, мы пробовали сместить тренировочную работу на утреннее время, потому что мы понимали: утром придется плыть быстро. Просто надо к этому заранее готовиться - не за две недели начинать акклиматизацию, а практически за год работать со смещенным графиком", - сказал Коротышкин в интервью "Газете.Ru".

Также Коротышкин высказался о шансах Ефимовой на медаль: