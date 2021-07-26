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Олимпиада-2020

Российская саблистка вышла в финал Олимпиады

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Российская саблистка София Позднякова вышла в финал Олимпийских игр - 2020. В полуфинале турнира Позднякова победила француженку Манон Бруне – 15:10.

Российская саблистка вышла в финал Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финале соперницей Поздняковой станет победительница поединка между россиянкой Софьей Великой и венгеркой Анной Мартон.

В копилке российской команды одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали. Россия занимает седьмое место в медальном зачете Игр.

Ранее сообщалось, что российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.

Россия завоевала еще одну медаль на Олимпиаде

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Олимпиада-2020,София Позднякова,Максим Храмцов,Софья Великая,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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