Удар по российским фигуристкам? Чем грозит перенос Олимпиады из Пекина

Трусова и Щербакова могут пострадать из-за политических игр.

Российские болельщики в предвкушении нового сезона и, конечно, его главного события – Олимпийских игр в Пекине, которые обещают стать апогеем доминирования сборной России в фигурном катании. Но, чем ближе заветная Олимпиада, тем больше сомнений в том, что она пройдёт в положенный срок, да и вообще будет проведена.

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США направляют мощные усилия на то, чтобы лишить Китай Игр, а заодно оставить суперталантливое поколение российских одиночниц без заслуженных медалей.

Неужели лучших российских фигуристок ждёт тяжёлый удар?

В чём обвиняются китайские власти?

Камнем преткновения может стать даже не пресловутый коронавирус, а непростая ситуация с правами человека в Китае. Правительство страны столкнулось с обвинениями в дискриминации коренного народа Синьцзян-Уйгурского автономного района. По информации, содержащейся в докладе экспертов комитета ООН, уйгуры находятся в «перевоспитательных лагерях». На ситуацию обратила внимание авторитетная правозащитная организация Human Rights Watch, призывающая западный мир ударить по Китаю жёсткими санкциями.

США просит МОК перенести Олимпиаду в Пекине

Одним из рычагов влияния на власти Китая в данном конфликте может стать предстоящая зимняя Олимпиада. И больше всех усердствуют в данном вопросе американцы. В июне Сенат США одобрил законопроект, содержащий положение о дипломатическом бойкоте Пекина-2022. Также американские законодатели призвали Международный олимпийской комитет (МОК) отложить или перенести соревнование. Вместе с Америкой подобное предложение поступило от Великобритании и Австралии.

«Мы не видели никаких доказательств того, что МОК предпринял какие-либо шаги, чтобы оказать давление на правительство Китая, чтобы оно изменило свое поведение. Мы просим МОК отложить зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в КНР в феврале 2022 года, и перенести их, если правительство принимающей страны не изменит своё поведение», — говорится в письме американских сенаторов и конгрессменов президенту МОК Томасу Баху.

В Китае называют действия противников политической игрой и убеждают, что проведению Игр ничего не угрожает.

«Попытки некоторых американских политиков вмешаться во внутренние дела Китая, злоупотребляя Олимпийскими играми, обречены на провал и будут отвергнуты международным сообществом. Интересно, что заставляет американских политиков думать, что они обладают так называемым «моральным авторитетом»? По вопросам прав человека они не занимают никакой позиции», — отметил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.

Россия в данном вопросе поддержала китайскую сторону. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что похожую кампанию Вашингтон устроил и в отношении чемпионата мира по футболу-2018.

От политики США пострадают российские фигуристки?

Возможный перенос Олимпиады ударит и по американским спортсменам, которые, как и все остальные, усердно готовятся к Играм и мечтают блеснуть на главных соревнованиях в жизни. Но, видимо, американским политикам до этого нет никакого дела, тем более США вряд ли будут претендовать на победу в общекомандном зачёте.

Но ещё хуже придётся российским фигуристкам, ведь для нынешнего поколения чемпионок из группы Этери Тутберидзе Игр в Пекине вполне могут оказаться единственными в карьере. Время — главный враг российских девочек: Александре Трусовой и Анне Щербаковой уже 17 лет, а Алёне Косторной через месяц и вовсе будет 18 — возраст, в котором фигуристкам всё труднее оставаться конкурентоспособными. Никто не знает, и что будет с формой Камилы Валиевой через год или два.

Конечно, Этери Георгиевна наверняка подготовит на смену действующим лидерам новых – ещё более искусных и техничных, но в любом случае перенос Игр в Пекине по прихоти американцев станет болезненным ударом в первую очередь по российскому фигурному катанию. Из-за политических игр могут пострадать Трусова и Щербакова.

Скорее всего, диверсия в отношении российского фигурного катания не является ключевой целью американских политиков, ратующих за перенос Олимпиады. Но лишение суперталантливого российского поколения фигуристок шансов на олимпийские медали наверняка станет приятным дополнением к основному плану.

Остаётся надеяться, что Китаю хватит воли отстоять своё право на проведение Олимпиады. И тогда наших девочек уже ничто не остановит.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти страны выражают Конгрессу США решительный протест в связи с попытками бойкотировать зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в Пекине в 2022 году.

«Китай решительно против, чтобы под предлогом так называемой проблемы прав человека предпринимались попытки бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Соответствующие стороны должны немедленно прекратить политические манипуляции с Играми», — заявил Чжао Лицзянь на регулярном брифинге.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что международное сообщество выступает против действий США. Также Чжао Лицзянь подчеркнул, что политизация Игр подрывает олимпийский дух и ущемляет интересы спортсменов со всего мира.

«Я готов стоять бок о бок с олимпийцами и любителями зимней Олимпиады», — сказал официальный представитель МИД Китая.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о призыве спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Я не знаю, что такое дипломатический бойкот, формы, в которых эти призывы озвучены, они совершенно недипломатические, там вообще дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным в Конгрессе США», — цитирует Рябкова ТАСС.

Олимпийская чемпионка по конькобежному, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о призыве американских конгрессменов перенести Игры-2022 из Пекина.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

Журова напомнила американским политикам о проблеме расизма в США.

«В США темнокожее население тоже очень недовольно отношением к себе. У них в стране тоже есть расизм, который можно преподнести по-разному. Пусть со своими проблемами разберутся, а потом уже смотрят на других», — цитирует Журову Sport24.

По мнению депутата, заявления американских политиков являются популизмом.

«Обычно такие вещи делаются организациями, которые раскручивают подобные темы для увеличения финансирования. Это тоже один из вариантов. МОК не будет рассматривать такие политические вещи и обращать на них внимание. Все должно рассматриваться до того, как выбрали страну и город проведения Олимпиады. США уже делало похожие вещи в 2008 году — один в один как сейчас», — добавила Журова.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая из-за нарушений прав человека.

Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

У Национальной хоккейной лиги (НХЛ) есть серьёзные опасения по поводу целесообразности участия её игроков в Олимпиаде 2022 года. Об этом 29 июня заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

«У нас есть серьёзные опасения по поводу целесообразности поездки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине», — приводит слова Беттмэна журналист Дэн Розен в Twitter.

Отмечается, что в июле 2020 года НХЛ подписала коллективный договор с профсоюзом игроков. В нём есть пункт о том, что игроки НХЛ смогут участвовать в Играх 2022 и 2026 годов, если будет достигнута договорённость с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF).

Вопрос участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2022 года в Пекине до сих пор находится в стадии обсуждения. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что МОК продолжает контактировать по этому вопросу с Международной федерацией хоккея (IIHF) и НХЛ.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что решение может быть принято в ближайшее время. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что переговоры продолжаются.

Напомним, в 2018 году Олимпийские игры в Пхёнчхане проходили без участия игроков НХЛ. Тогда победу в турнире одержали российские хоккеисты.

Зрители необходимы на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в 2022 году. Об этом заявил глава координационной комиссии игр Хуан Антонио Самаранч, предает "Уралинформбюро".

Wikipedia

"Мы бы хотели видеть там международное сообщество. Мы бы хотели, чтобы для всех была возможность насладиться гостеприимством и воспользоваться прекрасными предложениями Китая", - цитируют представителя оргкомитета СМИ.