Позднякова и Великая взяли золото и серебро Олимпиады

Российская саблистка София Позднякова обыграла соотечественницу Софью Великую в финале олимпийского турнира по фехтованию и завоевала золото Игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.
Позднякова одержала победу со счетом 15:11.
Спортсменки уже проводили бой в 2018 году, тогда Позднякова также победила. 36-летняя Великая - олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве. Она завоевала восемь золотых медалей чемпионатов мира и 14 высших наград на первенствах Европы.
Медаль Поздняковой стала вторым золотом российской команды на Олимпиаде Токио, а серебро Великой - пятым для россиян. У команды также есть три бронзовые медали, российские спортсмены занимают шестое место в общем зачете.