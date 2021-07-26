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Олимпиада-2020

Позднякова и Великая взяли золото и серебро Олимпиады

Мария Иванова
42 минуты назад

Российская саблистка София Позднякова обыграла соотечественницу Софью Великую в финале олимпийского турнира по фехтованию и завоевала золото Игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Позднякова и Великая взяли золото и серебро Олимпиады
Фото: ТАССТАСС

Позднякова одержала победу со счетом 15:11.

Спортсменки уже проводили бой в 2018 году, тогда Позднякова также победила. 36-летняя Великая - олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве. Она завоевала восемь золотых медалей чемпионатов мира и 14 высших наград на первенствах Европы.

Медаль Поздняковой стала вторым золотом российской команды на Олимпиаде Токио, а серебро Великой - пятым для россиян. У команды также есть три бронзовые медали, российские спортсмены занимают шестое место в общем зачете.

Олимпиада-2020,София Позднякова,Софья Великая,
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