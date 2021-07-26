Позднякова и Великая взяли золото и серебро Олимпиады

Российская саблистка София Позднякова обыграла соотечественницу Софью Великую в финале олимпийского турнира по фехтованию и завоевала золото Игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

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Позднякова одержала победу со счетом 15:11.

Спортсменки уже проводили бой в 2018 году, тогда Позднякова также победила. 36-летняя Великая - олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве. Она завоевала восемь золотых медалей чемпионатов мира и 14 высших наград на первенствах Европы.