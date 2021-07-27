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Олимпиада-2020

Немецкий гимнаст назвал безумием победу россиянина на Олимпиаде

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

Немецкий гимнаст Филипп Хердер назвал безумием победу россиянина Артура Далалояна в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио. Его слова приводит Bild.

"Это безумие": гимнаст ФРГ о победе Далалояна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен обратил внимание на то, что в апреле Далалоян порвал ахилл, однако к Играм успел восстановиться и вместе со своими партнерами по команде одержать победу. «Это какое-то безумие. Отдаю ему должное», — заявил он.

По итогам упражнений в шести видах программы россияне в сумме получили от судей 262.500 балла. Команду представляли Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин. На втором месте финишировали японцы.

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Во время квалификационных соревнований Далалоян заплакал. Гимнаст вышел на все шесть снарядов, несмотря на то, что изначально планировалось, что он пропустит опорный прыжок и вольные упражнения. Как объяснил спортсмен, он «не смог совладать со своими эмоциями, произошел такой шквал внутри».

Олимпиада-2020,Артур Далалоян,Никита Нагорный,Давид Белявский,Денис Аблязин,Bild,
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