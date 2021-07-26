«У Максима Храмцова в мае была сломана рука. В первом же поединке в Токио — рецидив. До руки дотронуться нельзя в принципе. А он становится олимпийским чемпионом.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.