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Олимпиада-2020

Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов выступал на Играх со сломанной рукой

Газета.Ru
1 час назад

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов выступал на Играх со сломанной рукой, передает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

«У Максима Храмцова в мае была сломана рука. В первом же поединке в Токио — рецидив. До руки дотронуться нельзя в принципе. А он становится олимпийским чемпионом.

Просто история настоящего героя», — говорится в сообщении.

В финале россиянин одолел Салеха Аль-Шарабати из Иордании (20:9).

Сборная России завоевала третье олимпийское золото

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский тхэквондист Максим Кравцов выиграл золотую медаль Олимпиады в весовой категории до 80 кг.

Олимпиада-2020,Видео,Максим Храмцов,Максим Кравцов,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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