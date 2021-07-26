Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов выступал на Играх со сломанной рукой, передает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).
«У Максима Храмцова в мае была сломана рука. В первом же поединке в Токио — рецидив. До руки дотронуться нельзя в принципе. А он становится олимпийским чемпионом.
Просто история настоящего героя», — говорится в сообщении.
В финале россиянин одолел Салеха Аль-Шарабати из Иордании (20:9).
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.
Ранее российский тхэквондист Максим Кравцов выиграл золотую медаль Олимпиады в весовой категории до 80 кг.