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Олимпиада-2020

Белорусская журналистка - об Олимпиаде: кажется, туалет в Токио умнее меня

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

Белорусская журналистка Мария Богатырь поделилась своими впечатлениями от Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

Журналистку удивил умный туалет на Олимпиаде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Меня знаешь что впечатлило? Только не смейся, пожалуйста. Туалет. Туалет с подогревом. Мне кажется, этот туалет умнее меня. Я вам серьезно говорю. Есть сенсорные панели, несколько переключателей. Это какой-то восторг", - передает слова Богатырь Tribuna.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов. Ранее Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете.

Олимпиада-2020,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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