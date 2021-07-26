"Гимн и флаг у нас в душе, и ребята всем показали кузькину мать!"

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые с 1996 года завоевала золото в командном многоборье на Олимпийских играх. После награждения Никита Нагорный признался, что опасался предвзятого судейства в пользу японцев, Давид Белявский отметил, что с японского спортсмена действительно снимали меньше баллов, чем могли бы, Денис Аблязин раскаялся в том, что допустил серьезную ошибку, а Артур Далалоян рассказал, какую боль испытывал при выступлении с недолеченным ахиллом. Призер Олимпийских игр Антон Голоцуцков заявил «Газете.Ru», что гимнасты «показали всем кузькину мать», а гимн и флаг — «у них в душе».

Фото: Reuters Reuters

Историческая победа России

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В последний раз такое достижение покорялось отечественной команде еще в 1996 году на Олимпиаде в Атланте, когда за нее выступал 20-летний Алексей Немов.

Теперь сборная России совершила настоящий подвиг, одолев мощнейшие команды Китая и Японии. Особенно тяжело было превзойти хозяев Олимпиады - их наши гимнасты обогнали лишь на 0,103 балла.

Особенно нервной выдалась концовка многоборья, когда российские гимнасты должны были показать вольные упражнения, в которых можно менять содержание своих программ, выбирая более дорогостоящие, но рискованные комбинации в случае необходимости.

Артур Далалоян, который всего три месяца назад порвал ахилл и вообще мог пропустить Олимпиаду, выдал героическое выступление, позволив себе совсем небольшие огрехи, - например, маленький выход одной ногой за черту ковра (-0,1 балла).

Перенесший множество травм Денис Аблязин также один раз выскочил за пределы ковра, но в остальном не допустил грубых ошибок. А завершил выступления сборной России Никита Нагорный, который в самый решающий момент собрал все нервы в кулак и выдал великолепный перформанс, как и подобает лидеру команды.

Также стоит отметить, что на других снарядах отлично показал себя Давид Белявский, а в квалификации хорошо потрудились Александр Карцев и Владислав Поляшов.

Финальная тройка призеров распределилась так: Россия (262,500 балла), Япония (262,397) и Китай (261,894).

"Допускал, что победу захотят отдать хозяевам Игр"

После награждения Нагорный, по собственному выражению, выдал "шутку дня", сравнив выступление сборной России с тайфуном, который надвигается на Японию и может даже сорвать Олимпийские игры, как утверждают СМИ.

"Помните, сегодня с утра про тайфун передавали? Тайфун пришел и забрал свое. Можете не волноваться — теперь тайфуна не будет", - заявил Нагорный.

Также россиянин признался, что опасался предвзятого судейства - более благосклонного к японцам:

"У меня немножко не задались вольные упражнения. Допускал, что - мало ли! - вдруг хозяевам захотят отдать победу. У нас по плану было три комбинации: либо я должен был делать со своим именным элементом (тройное сальто назад согнувшись, которое Нагорный придумал сам. - "Газета.Ru"), либо упрощенную программу.

Давид Белявский по оценкам соперников посчитал, что достаточно будет сделать упрощенную. Но у меня и там сбой произошел, поэтому пришлось на ходу придумывать комбинацию".

Наконец, Нагорный заявил, что не сомневался в Далалояне, который выступал с недолеченным ахиллом.

"Мы все знали, что Далалоян выйдет и сделает свое — это происходит интуитивно. Как сказал Артур, спортсмены, которые здесь собрались, достойны этой награды. Мы — команда победителей", — передает слова Нагорного "Чемпионат".

Сам Далалоян заявил, что боль в травмированной ноге отошла на второй план благодаря победе на Играх.

"Эмоции заглушают всю боль, которую я мог бы испытать или действительно почувствовал.

После операции прошло три месяца. Сейчас ощущаю уже не боль, а дискомфорт. Бывает, просыпаюсь ночью и чувствую это", — передает слова Далалояна Sport24.

Также Далалоян отметил, что после травмы впервые собрал свои вольные упражнения только на этих Играх и вообще не проходил многоборье.

"Я ни одного раза за всю подготовку не прошел многоборье. А здесь я прошел его дважды за три дня. На самом деле на моем физическом состоянии это все очень сильно сказывается. Вчера у нас была вечерняя тренировка в зале, и я себя не чувствовал просто на снарядах. Вообще, представляешь! Был, как мешок", - цитирует гимнаста Telesport.

Давид Белявский подчеркнул, что команда решила просто довериться Далалояну и надеяться на то, что травма не помешает ему набрать достаточно баллов:

"Что касается травмы Артура, мы просто поверили ему. Чистое доверие было и ничего больше. Он все показал в квалификации и показал в финале. Показал, что не просто так сюда приехал, хотя сюда никто просто так не приезжает".

Также гимнаст рассказал, как сборная выстраивала свою тактику в финале многоборья:

"Перед вольными упражнениями мы с парнями обсудили, что будем делать. Когда узнали наш отрыв, посчитали, сколько баллов нужно заработать для победы, прикинули, что могут сделать Китай и Япония. В команде в этом плане выступать сложнее: здесь 18 выходов, а в личном - всего один".

Наконец Белявский признался, что тоже опасался нечестного судейства в пользу японцев.

"Очень много оставили эмоций в зале - в том числе, когда узнали последнюю оценку. Развязка была классная. Я знал, что мы все еще можем победить. Но японцам очень большую оценку поставили — 15,1.

Обыграть сборную Японии в ее стране — это отличный результат. Судейство было не сильно предвзятым, но можно снимать по 0,1, а можно по 0,3 балла. Японцу снимали по 0,1", — отметил Белявский.

Денис Аблязин заявил, что на прошлой Олимпиаде-2016 Россия действительно была слабее Японии, но теперь все изменилось. Также спортсмен признался, что серьезно переживал из-за своей помарки на вольных упражнениях, когда выскочил за пределы ковра.

"В Рио мы были немножко слабее японцев - у нас не было тогда такой команды. То, что мы сильная сборная, мы доказали в 2019 году (когда выиграли чемпионат мира по спортивной гимнастике. - "Газета.Ru"). И сейчас мы доказали это еще раз.

Было очень радостно. Мы знали, что, если мы сделаем все вольные, мы будем в медалях. Вопрос только, в каких. Конечно, я переживал из-за ошибки. Это последний снаряд, где решают десятые. И мы как раз выиграли десятую!" — подытожил гимнаст.

"Гимн и флаг у нас в душе, и ребята всем показали кузькину мать!"

Двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр - 2008 в Пекине Антон Голоцуцков в комментарии "Газете.Ru" восхитился победой сборной России и подчеркнул, что отсутствие флага и гимна страны нисколько не умаляет их триумфа.

"Ребята выступили очень круто, у нас шикарная команда. Они все доказали всему миру.

Я и перед стартом говорил: что нет флага и гимна - это ерунда. Гимн и флаг у нас в душе, и ребята всем показали кузькину мать, как Хрущев говорил. Чувствуется командный дух, они все друг за друга, поэтому есть результат. Очень достойно, пускай все учатся у наших", - сказал Голоцуцков.

Также двукратный серебряный призер чемпионата мира поделился ожиданиями от выступления гимнастов в личных соревнованиях на Играх.

"Дальше ребятам надо делать свою программу. У Никиты Нагорного есть все шансы стать "золотым", но я бы не хотел делать ставки, чтобы не наговорить лишнего и не сглазить. Шансы очевидны, буду держать кулачки и болеть.

Конечно, есть возможности и в опорном прыжке, в вольных упражнениях, на брусьях. С божьей помощью это все абсолютно реально. И, естественно, в многоборье.

Как в целом оценю выступление российских гимнастов на Играх? Темп хороший, дай бог, чтобы наши всегда так выступали, как сегодня, это очень круто. Просто надо поддержать наших спортсменов душой и сердцем. Пока не нужно обращать внимание на количество медалей, надо просто работать и делать свои программы", - подытожил Голоцуцков.

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов подчеркнул, что таких побед у России не было с 1996 года.

"25 лет ждали! Замечательно и заслуженно. Столько идти к этому моменту дорогого стоит! Поздравляю ребят, тренеров, болельщиков, федерацию. Все работали на этот замечательный результат.

За Нагорного вообще не волновался: в нем есть эта уверенность. Молодец, что справился с этим грузом ответственности. Нужно было не упасть, а он сделал все по высшему разряду. Сейчас это лучший гимнаст планеты. Ура!" — цитирует Немова "Чемпионат".

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина отдельно выделила подвиг Далалояна, который выступал с травмой.

"Ребята для этой победы сделали все и даже больше. Они большие молодцы.

В случае Артура выступление в Токио — больше чем подвиг. Потому что разрыв ахиллова сухожилия — это не просто подвернуть или даже сломать ногу. Это серьезнейшая травма, которая в принципе требует восстановления шесть месяцев. А он уже спустя три месяца помог команде завоевать олимпийское золото. Просто памятник человеку нужно поставить", — цитирует Мустафину "Матч ТВ".

Оценили подвиг Далалояна и иностранные спортсмены. Так, немецкий гимнаст Филипп Хердер назвал его выступление просто "безумием".

"Далалоян в апреле порвал ахилл, а сейчас со сборной России он завоевывает золото в гимнастике на Олимпийских играх. Это какое-то безумие. Отдаю ему должное", — приводит слова Хердера Bild.