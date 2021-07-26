Японский гимнаст: знал, что Россия нас обойдёт

«Знал, что Россия нас обойдёт, если Нагорный хорошо выступит в последнем упражнении. Тем не менее стремился показать свой максимум. Не думал о том, какую медаль мы завоюем. Просто должен был выступить на максимуме, чтобы рассчитывать на высокий итоговый результат», — сказал Хашимото после соревнований.