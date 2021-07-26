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Олимпиада-2020

Японский гимнаст: знал, что Россия нас обойдёт

Чемпионат.com
33 минуты назад

Японский гимнаст Хашимото прокомментировал победу сборной России в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Серебряные медали достались гимнастам из Японии.

Японский гимнаст: знал, что Россия нас обойдёт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Знал, что Россия нас обойдёт, если Нагорный хорошо выступит в последнем упражнении. Тем не менее стремился показать свой максимум. Не думал о том, какую медаль мы завоюем. Просто должен был выступить на максимуме, чтобы рассчитывать на высокий итоговый результат», — сказал Хашимото после соревнований.

Хашимото блестяще выступил в последнем упражнении и вывел Японию на первое место. После этого из выступающих оставалась только Россия.

Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Китайцы завершили соревнования на третьем месте. Украинский квартет финишировал седьмым.

Олимпиада-2020,Артур Далалоян,Никита Нагорный,Давид Белявский,Денис Аблязин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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