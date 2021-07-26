Для хозяев Олимпиады триумф сборной России в командном многоборье стал настоящей болью. В Японии винят судей и МОК.

Четыре крепких парня, обнявшись, смотрят на табло, где вот-вот высветятся оценки за последний вид командного многоборья на Олимпиаде. Ещё секунда, и тишину огромного пустого зала разорвут крики счастья, а абсолютные обессилившие российские гимнасты в слезах рухнут на пол.

Эти пробирающие для мурашек кадры уже стали символом Олимпийских игр в Токио и вошли в золотой фонд российского спорта. Но у любого выдающегося триумфа есть и обратная сторона. Хозяева Олимпиады уступили нашим парням всего десятую балла, погрузив в уныние миллионы японских болельщиков. Многие из них не могут смириться с поражением и во всём винят судей и даже МОК.

Так почему же выдающийся успех российских гимнастов так разозлил японцев?

Японцы догоняли, но не догнали

Мужское командное многоборье в спортивной гимнастике в какой-то момент превратилось в игру в догонялки. Сборная России мощно начала соревнования, наращивая преимущество над японцами и китайцами после каждого вида. После четырёх видов из шести Артур Далолоян, Денис Аблязин, Давид Белявский и Никита Нагорный везли 3,374 балла китайцам, а японцам – и того больше.

До долгожданного золота оставалось меньше половины дистанции. Солидный перевес позволял надеяться на лучшее, но тут японцы сцепили зубы и пустились в погоню. Хозяева вообще исключили ошибки, в то время как наших постепенно накрывали эмоции. После выступления россиян на перекладине от преимущества осталось лишь 0,640 балла. Японцы же проигрывали больше балла, но именно они едва не отняли у России исторический триумф. Перекладину гимнасты из Страны восходящего солнца прошли безукоризненно и к моменту выхода Никиты Нагорного на вольные сохраняли шансы на золото.

К счастью для нас, Никита в самый ответственный момент в карьере предстал человеком без нервов и сделал свою программу просто изумительно. А уже после выхода с ковра дал волю эмоциям. И пока чемпион вместе со всей страной плакал от счастья, японцы рыдали от боли и разочарования.

В Японии сомневаются в честности российской победы

Суммарное отставание в 0,103 балла дало болельщикам повод сомневаться в объективности судей. По многочисленным комментариям в соцсетях, на спортивных сайтах и форумах видно, что японцев разозлила великая победа российских гимнастов:

— Я очень разочарован, этого не должно было произойти.

— Разница в 0,103 балла по сумме всех видов накопилась из-за нежелания судей отдавать победу Японии. Это расовый вопрос.

— Почему вообще русские участвуют? Их не должно быть на Олимпиаде. Много вопросов к МОК.

— Я понимаю присутствие российских спортсменов в индивидуальных видах, но не считаю хорошей идеей допускать их до командных видов. Они представляют Олимпийский комитет России, а не Россию.

— Принимающая сторона всегда должна иметь преимущество. И оно было бы, если бы на трибуны допустили зрителей.

— Нечестная победа русских! Иначе поражение с такой разницей и не объяснишь.

— Это была сборная России, которой как бы и нет. Очень странно, МОК.

— Эту золотую медаль выиграла Япония. Россию лишили всего из-за допинга.