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Олимпиада-2020

Рылов принёс России первое за 25 лет олимпийское золото в плавании

RT на русскомиещё 4
21 минуту назад

Россиянин Евгений Рылов прервал безвыигрышную серию выступления пловцов из России на летних Олимпийских играх.

Рылов принёс РФ первое за 25 лет олимпийское золото в плавании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Победив на дистанции 100 м на спине на Играх в Токио, Рылов стал первым за 25 лет российским пловцом, ставшим олимпийским чемпионом.

В предыдущий раз золото Олимпиады завоёвывали Александр Попов (50 и 100 м вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 м баттерфляем) на Играх-1996 в Атланте.

Ранее сообщалось, что Евгений Рылов завоевал золото ОИ в плавании на 100 м на спине, у Колесникова — серебро.

Олимпиада-2020,Денис Панкратов,Евгений Рылов,Александр Попов,
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