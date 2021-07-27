Рылов принёс РФ первое за 25 лет олимпийское золото в плавании

Россиянин Евгений Рылов прервал безвыигрышную серию выступления пловцов из России на летних Олимпийских играх.

Победив на дистанции 100 м на спине на Играх в Токио, Рылов стал первым за 25 лет российским пловцом, ставшим олимпийским чемпионом.

В предыдущий раз золото Олимпиады завоёвывали Александр Попов (50 и 100 м вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 м баттерфляем) на Играх-1996 в Атланте.